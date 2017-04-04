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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Dört eski TBMM başkanından referandum çağrısı

04 Nisan 2017, Salı 22:11
Geçmiş dönemlerde TBMM başkanlığı yapan 16. Meclis Başkanı Kaya Erdem, 17. Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 20. Meclis Başkanı Hikmet Çetin ve 21. Meclis Başkanı Ömer İzgi ortak bir açıklama yaparak, anayasa değişikliğine neden 'Hayır' dediklerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, "Oylarınıza sunulacak olan son Anayasa değişiklikleri sonucunda 'Evet' çıkmasının ülkemizi bir beka sorununa sürükleyeceğini görüyoruz" denildi.

'550 Milletvekili' isimli bir Facebook grubu oluşturarak, kamuoyu ile iletişim kuran Meclis eski başkanlarının anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yayımladıkları açıklama şöyle: 

"TBMM'de değişik dönemlerde milletvekilliği ve senatörlük yapmış, seçilmiş temsilcileriniz olarak, referandum sürecinde sessiz kalamazdık. Oylarınıza sunulacak olan son Anayasa değişiklikleri sonucunda 'Evet' çıkmasının ülkemizi bir beka sorununa sürükleyeceğini görüyoruz. Halen TBMM'de görev yapan ve çoğunluğu sessiz kalan milletvekillerimize karşılık; ekte isimleri bulunan, aralarında TBMM başkanları, bakanlar ve parti genel başkanları olan önceki dönem milletvekilleri olarak 'Hayır' diyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez; bu kadar çok sayıda önceki dönem milletvekilinin zorunlu inisiyatifini halkımızın takdirlerine sunuyor ve Hayır'da hayr vardır diyoruz"

DHA

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  • Murat

    05.04.2017 16:36:27

    Yorumlarımı yayınlamayacağınızı düşünüyorum umarım haksız çıkarım.

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