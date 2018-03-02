Dört sağ parti ittifak yapacak

Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ile Adalet Partisi 2019 seçimleri için ittifak yapacaklarını açıkladı.

AKP, MHP, BBP’nin 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için kurduğu ‘Cumhur ittifakı’nın ardından yeni bir ittifak açıklaması daha gelmiş oldu. Doğru Yol Partisi, 1 Kasım 2017 seçimlerinde yurt içinden 13 bin 674, yurt dışından 455 oy almıştı. 1 Kasım seçimlerinde yer almayan Hak ve Adelet Partisi’ne ise 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimde Türkiye’den 5112 yurt dışından 595 oy çıkmıştı. Anavatan Partisi ile Adalet Partisi ise 2015’teki iki genel seçime de katılmamıştı.

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