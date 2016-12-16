'Dost ve müttefik bildiğimiz ABD'nin PYD/YPG ile iş tuttuğunu biliyoruz'

Bütün dünya gördü ki terör hiçbir şekilde bu milleti ayrıştıramaz. İktidarıyla muhalefetiyle terör karşısında her zaman el ele omuz omuza birlikteyiz.

"TERÖR ASLA TÜRKİYE'Yİ ESİR ALAMAZ"

"Teröre, terörizme siyaset üstü bir bakış sergiliyoruz. Terör asla Türkiye'yi esir alamaz. Kin ve nefret tohumları eken şer odakları yok olmaya mahkum olacaklar. Bin yıllık kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenler hangi alçak yöntemlere başvururlarsa başarısızlığa mahkum olacaklardır. Terör karşısında Türkiye daha çok kenetlenerek sorunlarını çözmeye devam edecek."

"Adı ne olursa olsun bütün terör örgütleri aynıdır. Hepsi insanlığın düşmanıdır. Hiçbirinin dini inancı, kutsalı yoktur. Kardeş dayanışmasıyla terörü dize getireceğiz. Terör örgütleri devlet ve toplum arasına asla giremeyecek. Bütün davamız 79 milyon vatandaşımızın, 81 vilayetimizin huzurudur, mutluluğudur, güvenidir."

"12 Eylül vesayet anayasasından kurtulmak, bütün toplumun öncelikli talebidir. Bu tartışma 34 yılı aşan bir tartışmadır. Anayasa konusu yeterince tartışılmış ve artık olgunlaşmıştır. Siyaset kurumunun tamamı 12 Eylül darbesinin ürünü olan bu anayasanın rafa kalkması gerektiği konusunda hemfikirdir. Seçim meydanlarında vatandaşlarımıza siyasi partiler tarafından verilen sözlerin başında anayasa değişikliği olmuştur. Şimdi sıra millete verdiğimiz bu sözün gereğini yerine getirmek kalmıştır. Uzun bir süredir gündemi işgal eden anayasa ve yönetim sistemi tartışmalarını çözmek zamanı gelmiştir. Vesayet odakları her 10 yılda bir darbe yaparak veya darbeye yeltenerek milletimizi ekonomik, siyasi, sosyal istikrarsızlığa sürükleme gayreti içinde oldular"

"DEĞİŞİKLİK ÖNCELİKLİ BİR MESELE HALİNE GELMİŞTİR"

"Güçlü, istikrarlı bir Türkiye'yi hiçbir zaman istemediler. Milletten aldığımız güçle bu odaklara karşı amansız bir mücadele verdik. Bunu yaparken aynı zaman ülkemizin milletimizin yıllardır özlemini beklediği hizmetleri projeleri birer birer hayata geçirdik. İnsanımızın yüzünü güldürdük, hayatını kolaylaştırdık, yaşam kalitesini yükselttik. Karşımıza çıkartılan 367 icadı nedeniyle Cumhurbaşkanı'nı seçememiş, 2007'de referandum kararı almıştık. Bunun sonucunda sayın Recep Tayyip Erdoğan tarihte ilk kez milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Bununla uyumlu olmayan yönetim sistemimizdeki çelişkiler de daha fazla gün ışığına çıktı. Mevcut durumda anayasada ve yönetim sisteminde değişiklik öncelikli bir mesele haline gelmiştir."

"KUVVETLER AYRILIĞI NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONMUŞTUR"

"Yeni getirilen yönetim sisteminde kuvvetler ayrılığı net bir şekilde ortaya konmuştur. Kanun teklif etme işi kanun yapma işi tamamen TBMM'nin yetkisine bırakılmıştır. Yasama ve yürütme halka karşı ayrı ayrı sorumlu olacaktır. Seçimler 5 yılda bir yapılacak. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçmi aynı gün olacaktır. Böylece her seçim güçlü ve tek başına iktidar çıkacaktır. Bunun adı da sürekli istikrardır. Yürütme, karar süreçleri çok hızlanacaktır. Cumhurbaşkanı devletin başı olarak yürütme yetkisini kullanmış olacaktır. Cumhurbaşkan sorumluluğunu da yerine getirecektir. Yasama ve yürütme meşruiyetini milletten aldığı için hesap sorulabilen sisteme dönüşmüştür."

"BİR İNSANI ÖLDÜREN, BÜTÜN İNSANLIĞI ÖLDÜRMÜŞ GİBİDİR"

"Kazanımlarımızdan asla vazgeçemeyiz. İstikrarı koruyarak yeni hedeflere yürüyecek, atılımlarımızı daha büyük atılımlarla taçlandıracağız. Dış politika ve uluslararası siyaset bölgemizde ve dünyada adalet eksen oluşturamıyor. Güçlü olanlar hak ve adalet ölçülerine uymuyor. BM teşkilatı küresel barışı tesis edemiyor. Hakemlik görevini yerine getiremiyor. Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Hiçbir maddi hedef bir tek insan hayatından önemli değildir. 2016 yılı ülkemiz için olduğu kadar dünyada da son derece önemli ve üzücü olaylara sahne olmuştur. Yakın coğrafyamızda bölgemizde 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük göç dalgası yaşanmıştır"

"SURİYE'NİN DOĞUSUNDA CAN PAZARI YAŞANDI"

"14 Haziran'dan bu yana 200 bini Hristiyan ve Müslüman Ezidi olmak üzere Iraklı misafirleri de burada ağırlıyoruz. Suriye'de yıllardır bir acı yaşanıyor, insanlık suçu işleniyor. Son dönemde Halep'ten yükselen feryatlara, haber bültenlerindeki görüntülere kayıtsız kalamazdık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin girişimleriyle muhattaplarımızla yaptığımız görüşmeleri olumlu bir noktaya getirdik. Ve oradaki mazlum insanların tuzaktan kurtarılmasının yolunu açtık. Rejim ve destekçilerinin saldırısı altında siviller savunmasız kaldı. Suriye'nin doğusunda 6km alanda adeta can pazarı yaşandı. Kaçan binlerce aile sokaklarda perişan."

"HALEP BU ASRIN TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK KAYDOLMUŞTUR"

"Türkiye Cumhuriyeti olarak AFAD ve Kızılay marifetiyle 80 bin göçmen için hazırlıklarımızı başlatmış bulunuyoruz. 10 bin kişilik çadır kent, sağlık barınma gibi temel ihtiyaçlar karşılanacak. Sivil toplum kuruluşlarımızından Halep'e yardım için kampanyalar düzenleniyor. Ancak üzülerek ifade ederim ki bu acıları, bu katliamları dünyanın birçok ülkesi sadece seyrediyor. Tıpkı daha önce Balkanlar'da, Gazze'de olduğu gibi. Halep bu asrın tarihine kara bir leke olarak kaydolmuştur. Türkiye olarak dünya ülkeleriyle görüşmeden işbirliğinden yanayız. Temel felsefemiz düşmanlıkları azaltmak, dostlukları çoğaltmak. Rusya, İsrail'le ilişkilerimizi geliştirdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık. Başika'da, Musul'da etnik temizlik hareketini önlemek için tedbirlerimizi aldık."

"BUNLARIN ALAYI TERÖRİSTTİR"

"Bizim meselemiz Irak'ta Suriye'de yaşanan Kürtlerle değildir. Kürtlerle hiçbir meselemiz yok. Bizim meselemiz Kürtleri de Arapları da Türkleri de, Türkmenleri de terör marifetiyle rahatsız eden, PKK, onun uzantıları YPG ve PYD ile. Bu konu farklı şekilde dünya kamuoyuna anlatılmakta adeta biz Suriye'deki, Irak'taki Kürtlere karşı düşman olduğumuz algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Adı PKK oldu, PYD olsun, YPG olsun, bilmem ne olursa olsun bunların alayı teröristtir, terör gruplarıdır. Dost ve müttefik bildiğimiz ABD'nin bir süredir PYD/YPG ile iş tuttuğunu biliyoruz. Bu konudaki rahatsızlığımızı en açık şekilde ifade ettik. Bir terör örgütünü kullanarak bir başka terör örgütünü yok etmeye çalışmak olabilecek en büyük basiretsizlikdir. Yol yakından ABD'nin yeni yönetimi bu fahiş hatadan dönecek ve yıllardır dost ve müttefiki olan Türkiye'nin bu uyarılarına kulak verecektir diye düşünüyoruz."

"Kıbrıs meselesi uzun zamandır gündemde olan bir meseledir. Kıbrıs'ta eğer çözüm olacaksa bu çözüm mutlaka adil bir yönetim, dönüşümlü başkanlık, iki tarafın haklarına hukukuna toprak haklarına mülkiyet haklarına saygı göstereceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin garantörlüğünün temin edeceği çözüm olmalıdır. Ortaya çıkacak çözüm, mutlaka ve mutlaka KKTC'de yaşayan oradaki soydaşlarımızın vereceği karar olmalıdır"