DP Bahçelievler Belediye Başkan adayı belli oldu

Demokrat Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı 2 dönemdir Şirinevler Mahalle Muhtarı görevini yürüten Galip Karayiğit oldu.

Demokrat Parti(DP) Bahçelievler İlçe Teşkilatında düzenlenen aday tanıtım törenine DP Genel Başkan Yardımcısı, GİK üyeleri, DP İstanbul İl Başkanı Adem İpek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Galip Karayiğit kimdir? 03.01.1983 Ordu / Akkuş Doğumludur. 2009-2014 yıllarında iki dönem Şirinevler Mahallesi Muhtarı seçilen Galip Karayiğit, 2009'da Türkiye'nin En Genç Muhtarı unvanını almıştır. 1988 yılında Çayıralan Belalan ilköğretim okuluyla başlayan eğitim serüveni Anadolu Üniversitesinde 2.Üniversite ile devam etmektedir. 2009 yılında Bahçelievler Gençlik Derneğinin Kuruluşuna öncülük edip derneğin eğitim faaliyetlerini üstlenmiştir. İstanbul Özürlüler Spor Kulübünde Onur Kurulu Üyeliği Yapmaktadır. İstanbul Muhtarlar Eğitim Derneği 'ni Kurmuştur ve Halen Başkanlığını Yürütmektedir. İstanbul Muhtarlar Federasyonu Kuruculuğunu ve Başkan Yardımcılığını Yapmaktadır. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kuruculuğunu ve Başkan Yardımcılığını Yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Haber: Murat ERCAN

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