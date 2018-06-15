DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Demokrasiyi güçlendireceğiz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Adaleti tesis edeceğiz. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Üreteceğiz! İşte “Büyük Türkiye İdeali”nin alâmet-i farikası!”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin bütün sorunlarını üç aşamada çözeceklerini belirtirken, bunları şöyle sıraladı: “Adaleti tesis edeceğiz. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Üreteceğiz! İşte “Büyük Türkiye İdeali”nin alâmet-i farikası!” Katıldıkları programlarda, “Millet İttifakı nasıl ortaya çıktı?” sorusunun sorulduğunu ifade eden Uysal, “Çıkın sokaklara; milletin isyanına bakın! Anlayacaksınız ittifak nasıl kuruldu. Bu ittifakı Millet kurdu!” diye konuştu.

Millet kıvranıyor, ne yuvarlanması?

Memleketin kıraathanelerinin dolu olduğunu söyleyen Gültekin Uysal, “Aldığı emekli maaşı çaya ancak yeten emeklilerimiz, işsiz gençlerimiz doldurmuş. Bu ülkeye kıraathane değil, imalathane, ticarethane lâzım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘çılgın’ projesi parklarla ilgili ‘Al çocuğunu git, yat, yuvarlan’ diyor. Sayın Cumhurbaşkanı; o kadar korumadan, sofralarınızın etrafındaki bariyerlerden olsa gerek, görmüyorsunuz; millet kıvranıyor, ne yuvarlanması? Çiftçimiz gübre ve mazot fiyatları altında ezilmiş, üretemiyor. Türkiye’yi doyuran, dünyayı doyuran çiftçim “kendime yetemiyorum” diyor artık” diye konuştu.

Esnafımız, kazanacak

Seçim çalışmaları çerçevesinde esnaf ziyaretleri yaptıklarını anlatan Gültekin Uysal, birçok kepengi kapalı dükkân gördüklerini aktardı. Uysal, “Söz veriyorum sizlere, bereket gelecek bu topraklara yeniden. Esnafımız, çalışanımız kazanacak; siz kazanacaksınız. Biz milletimizin gür sesi olacağız! Milletimizle hasbihal ediyoruz; parkta, pazarda, sokakta. Dert aynı, inanç aynı; daha “iyi”, daha güzel, daha mutlu bir Türkiye mümkün! Olacak inşallah” dedi.

Haber: Fatih Karagöz

Fotoğraflar: Yeni Asya