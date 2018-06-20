DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Herkes için adalet

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yıllardır “herkes için adalet” dediklerini belirterek, “24 Haziran’la birlikte, bu ülkede hukuk sistemi, insan hak ve hürriyetlerini koruyacak; kimsenin kimliğine, aidiyetine, mensubiyetine bakılmadan adalet dağıtılacak. Yargı bağımsız olacak. Cüppelerin önü kapanmayacak!” diye konuştu.

Sosyal paylaşım sitesinden açıklamalarda bulunan Uysal, yıllardır “herkes için demokrasi” de dediklerini hazırlatarak, “24 Haziran’la birlikte, ‘işine geldiği kadar demokrasi’ devri bitecek! Devlet tüm kurumları ile oy veren/vermeyen, alkışlayan/muhalefet eden diye bakmadan herkese, her görüşe eşit yaklaşacak, saygı duyacak, ayrıştırmayacak” görüşünü paylaştı. Yıllardır “herkes için zenginlik” dediklerini de belirten Uysal, “24 Haziran’la birlikte, yandaş sanayici, talimatla manşet atan medya patronları, methiye düzmekle görevli gazeteci(!), eş, dost, akraba, evlât, damat değil çiftçi, işçi, memur, esnaf yani millet zengin olacak” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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