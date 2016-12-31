DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Türkiye huzuru kaybetti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında ülkemiz için iyi dileklerde bulunan Uysal şu ifadeleri kullandı: “Eyyy benim dev memesinden cüceler emziren memleketim... 2017 yılı başta mazlûmlar, Türkiye ve insanlık için hayırlara ve huzura vesile olsun.” Türkiye’nin zor bil yılı geride bıraktığını belirten Uysal “Zor bir yılı geride bırakırken öngörülemez bir yeni yıla giriyoruz. Her manada huzurunu kaybetmiş bir Türkiye... 2016 yılı; öncelikle 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü olmak üzere, üst üste siyasette, dış politikada, ekonomide derinden yarılmalara sebep olan olayların yılı oldu. Uygulanan yanlış politikaların neticesinde, başta PKK ülkeyi ‘patlayıcı deposu’ haline getirdi ve yüzlerce şehit verdik” tesbitlerinde bulundu.

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