DP Genel Başkanı Uysal: Siyasî parti değil, memleket meselesi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Meseleyi sadece siyasî partilerin meselesi olmasının ötesinde, siyasî partilerin rekabeti ötesinde bir memleket meselesi olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

Uysal, Muğla’da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması öncesi ülkenin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, yeni anayasa hakkında bilgilendirdiklerini bildirdi. Ülkede kuvvetler ayrılığı olmadığı takdirde anayasal düzenden ve demokrasiden bahsedilemeyeceğini, demokrasinin bir değerler ürünü olduğunu vurgulayan Uysal, “(İşime geleni alırım, işime gelmeyeni almam) gibi bir tercih gösterebilme imkânımız yok. Meseleyi sadece siyasi partilerin meselesi olmasının ötesinde, siyasi partilerin rekabeti ötesinde bir memleket meselesi olarak değerlendiriyoruz.” diye konuştu. AA

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