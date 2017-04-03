DP'li Uysal: Türkiye dev bir ülke olarak cücelerin elinde

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bugün Türkiye dev bir ülke olarak cücelerin elinde olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Çakmak Termal Otel Kongre Merkezi'nde partililerle bir araya geldi. Parti olarak 71 yıl önce olduğu gibi yeniden milli şeflik düzenine 'hayır' dediklerini aktaran Gültekin Uysal, "Sınırsız yetki, sıfır denetim mantığına, hakimiyetin kayıtsız, şartsız bir kişinin olmasına, yargının siyasallaşmasına, tek adamı koruma kanununa 'hayır' dediğimiz bu süreç içerisinde Türkiye'nin, bir ahbap çavuş düzenine, hukuk devletinden keyfi yönetime geçişine 'hayır' diyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN MESELESİ BÖLGENİN HUZURU VE REFAHIDIR'

Türkiye'nin yanlış dış politikalar nedeniyle zor duruma düştüğünü kaydeden Uysal, "Barzani'nin Türkiye'ye gelişinde, Kuzey Irak bayrağının göndere çekilmesi onları cesaretlendirdi. Türkiye'den aldıkları cesaretle bu teşebbüs içerisine girdiler. Türkiye'nin dağılmış, istikametini kaybetmiş dış politikasının, Suriye'de çökmüş dış politikasının bedelini maalesef bugün milletimiz ödüyor. Orta ve uzun vadede de Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek pek çok gelişmelere gebe haldeyiz. Türkiye'nin meselesi zaruri olduğu için 3 milyon mülteciyi bağrına basmak değildir. Elbette mazlumlara sinesini açmış bir millet olarak her daim 'manevi coğrafyamız' dediğimiz bu coğrafyada gelişen hadiselere elbette Türkiye ilgisiz kalamaz ama Türkiye'nin meselesi bölgenin huzuru ve refahıdır. O insanların kendi memleketlerinde huzur içerisinde, demokratik bir ortamda yaşayabilmesini sağlamak için bir dış siyaset gütmesidir" diye konuştu.

'MUHALEFETİMİZ EDİRNE'DEN ÖTEYE GEÇMEZ'

Yanlış politikalar ve sıcak denizler hayali nedeniyle Rusya'nın güneyden Türkiye'ye komşu olduğunu belirten Uysal, "Bugün Türkiye dev bir ülke olarak cücelerin elinde olduğunu ifade etmek isterim. Bu değerlendirmelerimizi taşıdığımız siyaset nedeniyle değil demokrasinin gereği, sorumluluk gereği olarak görerek, bu ülkenin sorumlu insanları olarak değerlendiriyoruz. O nedenle bizim muhalefetimiz Edirne'den öteye geçmez" dedi.

'PARTİ DEVLETİNE 'HAYIR' DİYORUZ'

Referandumda 'hayır' deme sebeplerini de anlatan Uysal, şöyle dedi:

"Müsaade edildiği kadar adalete razı olmadığımız için 'hayır' diyoruz. Müsaade edildiği kadar fırsat eşitliğine razı olmadığımız için millet adına 'hayır' diyoruz. Çünkü bugün 'evet' diyenler, bir kişi için 'evet' diyor. 'Hayır' diyenler, o bir kişinin iyiliği de dahil olmak üzere tüm toplum için 'hayır' diyor. Parti devletine 'hayır' diyoruz."

Programa katılan İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura da referandum ile getirilmek istenenin bir ABD projesi olduğunu ileri sürdü. Özfatura, "Bu referandum evet-hayır olayı değil, Türkiye'nin batıp, batmayacağı olayıdır. 'Evet' demek vatana ihanettir ve bunu çok açık ve net söylüyorum, bu proje cumhurbaşkanının hazırladığı bir proje değildir. Bu proje ABD tarafından hazırlanmış ve şantajlarla Türkiye'ye sokulmuş bir projedir. Çünkü bir kişiyi ikna etmek çok kolaydır ya da kafasını koparmak çok kolaydır" diye konuştu.