DP lideri Karlov suikastını kınadı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yapılan suikastı kınadı.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus halkına başsağlığı dileyerek hain saldırıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi. Türkiye’nin her geçen gün Ortadoğu’daki depremin merkez üssüne yaklaştığının uyarısında bulunan Genel Başkan Uysal, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Türkiye'nin süratle 'operasyona açık' halden çıkması için gereken; akılla tahkim edilmiş siyasettir” “Ankara'da Rus Büyükelçisinin hedef alınması gösteriyor ki Türkiye, küresel aktörlerin cephe ülkesi konumuna taşınmak isteniyor. Türkiye'nin süratle 'operasyona açık' halden çıkması için yeni savruluşlara kapı aralamadan, sağlam değerlendirmeler yapması gerekiyor. Bunun da yolu hamaset, romantizm ve popülist politikalardan ziyade, Türkiye'nin kudret kapasitesine uygun, akılla tahkim edilmiş siyasettir. “Devletin bağışıklık sistemi çöktü” Maalesef 'devleti ele geçirme-değişim-reform-vesayetle mücadele' gibi söylem ve politikaların neticesinde devletin bağışıklık sistemi çöktü. TSK, Emniyet, MİT ve Adliye'de büyük ölçüde göz yumulan ikincil-paralel hiyerarşilerin sonucunda devlet asli vazifelerini yerine getiremiyor. Bütün bunların üstüne, Suriye krizinin derinleşmesine vesile politikalarla Türkiye, her geçen gün biraz daha Ortadoğu'daki depremin merkez üssüne yaklaşıyor. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a karşı gerçekleştirilen hain saldırıyı kınıyor, Rus halkına başsağlığı dileklerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz.”

Haber Merkezi

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