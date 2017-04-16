DP lideri Uysal oyunu kullandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Milletimiz demokrasinin ruhuna inanmış bir şekilde, ferasetiyle hep tercihlerini yapmıştır. Biz de bunlara saygı duymak mecburiyetindeyiz." dedi.

Uysal, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oyunu, Afyonkarahisar kent merkezindeki Şemsettin Karahisar Ortaokulunda, "2047" numaralı sandıkta kullandı.

Okul bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, referandumların, Türkiye’nin zaman zaman yaptığı olağanüstü tercihler olduğunu belirtti.

Uysal, şunları kaydetti:

"Milletimiz demokrasinin ruhuna inanmış bir şekilde, ferasetiyle hep tercihlerini yapmıştır. Biz de bunlara saygı duymak mecburiyetindeyiz. Bugün de doğrular adına, Demokrat Parti olarak kendi düşüncemizi, geçmişten bugüne taşıdığımız değerler ile beraber tercih yaptık, umarım hayırlı olur. Her ne olursa olsun insanlarımızın bugün bir ve beraber olma mecburiyeti var. Bu mesuliyetle toplumun önünde yürüyen siyasetçilerin, devlet adamlarının, hükümet edenlerin inşallah bu tercihler ile beraber her birimiz için yeni bir gün olur. Tarihte hiç karşılaşmadığımız meydan okumalarla bölgemizde karşı karşıyayken, milletimizin ve onun temsilcilerinin daha sağduyu içerisinde hareket etme mecburiyeti var. Bizler en azından vazifemizi bu sağduyu içerisinde yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."