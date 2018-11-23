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23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

DP Yalova adayı Tevfik Erbalta

23 Kasım 2018, Cuma 22:15
Demokrat Parti Yalova İl Başkanı Tevfik Erbalta, partisi tarafından DP Yalova Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

31 Mart 2019’da yapılacak olan mahalli seçimlerde izlenecek yol hakkında Yalova Manşet’e açıklamalarda bulunan Erbalta şöyle dedi:  “31 Mart 2019’da yapılacak olan mahalli seçimlerde Yalova Belediye Başkanı adayı benim. Başka adaylığı söz konusu olan biri yok. Yalova’da Demokrat Parti hiçbir parti ile ittifak yapmayacak. Çünkü CHP adayını açıkladı. Partimizden fazla kayıp yok. İyi Parti’ye geçen birkaç isim oldu. Bu isimleri Yalova halkı çok iyi tanıyor. Bizim için ayrılan isimler önemli değil. Biz İyi Parti’ye genel seçimde destek verdik. İyi Parti de şu anda aday bulmakta zorlanıyor. Onlar da mahalli seçimlerde bize destek versin. 31 Mart’ta, Yalova’da biz de varız. Seçimler memlekete hayırlı olsun.”

Etiketler: dp, yalova, tevfik erbalta
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