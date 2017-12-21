CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kan ve gözyaşının hakim olduğu Ortadoğu daha fazla gerginliği kaldıramaz. BM Genel Kurulunda alınan Kudüs kararı Ortadoğu'nun huzuru ve dünya barışı için atılmış önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı. *** Okumak için tıklayınız: Trump'a ve İsrail'e en güzel cevap: BM'nin 'Kudüs' kararı belli oldu AA

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