Burhan Kuzu CNN Türk’te katıldığı programda Ahmet Davutoğlu’nu ” Düşürmediğin uçağa niye ‘düşürdüm’ diyorsun. ‘Talimat verdim, düşürdüm’ denir mi ya. Böyle bir şey var mı?” diyerek eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’ programına konuk oldu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun düşen Rus uçağı için söylediği “Emri ben verdim” sözlerini eleştirdi. Davutoğlu’nu “Düşürmediğin uçağa niye düşürdüm diyorsun. ‘Talimat verdim, düşürdüm’ denir mi ya” sözleriyle eleştiren Kuzu, konuyla ilgili açıklamasında “Amerika düşürdü deniyor, FETÖ’nün köpekleri düşürdü deniyor. Bilmem kim, deniyor. Başbakan Davutoğlu da ‘biz düşürdük’ deyiverdi o arada. O da ayrı bir yanlış, bana sorarsan. Düşürmediğin uçağa niye ‘düşürdüm’ diyorsun. ‘Talimat verdim, düşürdüm’ denir mi ya. Böyle bir şey var mı” ifadelerini kullandı.

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