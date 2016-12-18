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Düşürmediğin uçağa niye ''düşürdüm'' diyorsun?

18 Aralık 2016, Pazar 14:39
Burhan Kuzu CNN Türk’te katıldığı programda Ahmet Davutoğlu’nu ” Düşürmediğin uçağa niye ‘düşürdüm’ diyorsun. ‘Talimat verdim, düşürdüm’ denir mi ya. Böyle bir şey var mı?” diyerek eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’ programına konuk oldu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun düşen Rus uçağı için söylediği “Emri ben verdim” sözlerini eleştirdi.

Davutoğlu’nu “Düşürmediğin uçağa niye düşürdüm diyorsun. ‘Talimat verdim, düşürdüm’ denir mi ya” sözleriyle eleştiren Kuzu, konuyla ilgili açıklamasında “Amerika düşürdü deniyor, FETÖ’nün köpekleri düşürdü deniyor. Bilmem kim, deniyor. Başbakan Davutoğlu da ‘biz düşürdük’ deyiverdi o arada. O da ayrı bir yanlış, bana sorarsan. Düşürmediğin uçağa niye ‘düşürdüm’ diyorsun. ‘Talimat verdim, düşürdüm’ denir mi ya. Böyle bir şey var mı” ifadelerini kullandı.

Etiketler: burhan kuzu, ahmet davutoğlu
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  • CESUR ADAM

    18.12.2016 17:25:36

    Saçmalardan seçmeler kuzudaaaan. Ya siz milleti aptal enayimi zannediyorsunuz. RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ için RTE ne dedi.'Angajman kurallarını uyguladık.İhlal yine olsun yine düşürürüüüüz,Şimdi siz DAVUTOLĞU nu günah keçisi yaparak aklanmaya çalışmayınız. RTE ile AKP nin asıl gayesi İSRAİL in çevre temizliğini yapıp huzurlu olmasını sağlamaktııır. Yapılan ameller,işler,fiiller hep bunu teyit ediyor.Aksini iddia edenin alnını karışlarım.l

  • serkan

    18.12.2016 16:29:00

    Ne de olsa savunması olmayan eli kolu bağlı bir günah keçisi buldunuz.Herşeyi atın üzerine ama yarın Hakkın divanında bakalım ne yapacaksınız kuzu görünümlü kurtlar

  • m.ali

    18.12.2016 15:59:53

    Simdi mi bu eleştiri aklıniza geldi sayin kuzu.

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