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6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

Ebru Özkan'ın gözaltına alınması hakkında Çavuşoğlu'ndan açıklama

06 Temmuz 2018, Cuma 11:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de yapılan 24 Haziran seçim sonuçlarının Batı'daki yansımalarına değinen Çavuşoğlu, seçim sonuçlarını hem muhalefetin hem de Avrupa'nın da kabullendiğini söyledi. 

Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) bazı gözlemcilerinin seçim sürecinde Türkiye'ye alınmadığını hatırlatarak, bu kişilerin Türkiye'yi karıştırmaya çalıştığına dikkati çekti.

Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye saygı duymayı öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'yi eşit ortak olarak görmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

"Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç mutabakatının gidişatıyla ilgili, "Ortak devriyeler ne zaman başlayacak? YPG'liler ilçeden ayrılmaya başladı mı?" sorusuna varılan yol haritasını uygulama safhasına geçildiği cevabını verdi. 

Mutabakat kapsamında bugüne kadar 9 defa devriye gezildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu bölgelerde olan YPG/PKK da çekildi. Bu bölgelerden çekilmesi, YPG'nin, PKK'nın Münbiç'ten çekildiği anlamına gelmez." dedi. 

Çavuşoğlu, halihazırda ortak devriye ve şehrin içine girme, bu süreçle şehrin tamamından terör örgütünün çekilme zamanı olduğunu söyledi. 

Yol haritasının uygulanmasında bir sorun olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, konuya ilişkin sık sık temaslar olduğunu ve temasların devam ettiğini vurguladı. 

Çavuşoğlu, terör örgütünün bölgeden çekilmesinin ardından buraların güvenliğiyle ilgili ABD ile karar vereceklerini belirterek, aynı zamanda Münbiç'i terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de bu bölgeye geri dönmesi için birlikte çalışılacağını aktardı. 

Münbiç'in ardından Fırat'ın doğusuna geçileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Yol haritamızda Münbiç'i tamamladıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye net bir cümle var ve çalışma grubu toplantılarında bunlar konuşuldu, değerlendirildi ve bu konuda mutabakat sağlandı." dedi. 

"ABD'nin İran kararları doğru değil"

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin Çavuşoğlu, "ABD'nin İran (yaptırımları) konusunda aldığı kararları doğru bulmuyoruz." değerlendirmesini yaptı. 

İran ile ilgili ir sorun olduğunda müzakere yöntemi ile çözülebileceğine işaret eden Çavuşoğlu, buna örnek olarak geçmişte nükleer silahlarla ilgili uzun süren müzakereleri örnek verdi. 

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin söz konusu anlaşmayı sürdürmek ve İran'ın anlaşmaya sağdık kalmasını istediklerine dikkati çekerek, "İlave yaptırımlar ne zaman konulur? İran bu yükümlülüklerini yerine getirmezse, süreç şeffaf işlemezse o zaman koyabilirsin." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin normal şartlarda yaptırımlara karşı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ABD'nin tek başına karar alıp "diğer ülkeler benim aldığım kararı izlesin" şeklindeki tutumunun doğru olmadığının altını çizdi.

S-400 konusu

Bakan Çavuşoğlu "ABD yönetimi (S-400 meselesi nedeniyle) Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor" diye konuştu.

"ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli"

Çavuşoğlu, "(FETÖ ile ilgili) Her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını göreceğiz. ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli"  dedi.

PKK sembollerinin yasaklanması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK sembollerinin yasaklanmasına ilişkin de şöyle konuştu:

"Avusturya, Almanya'daki yasayı örnek alan bir çalışma başlattı. Sonbaharda parlamentoya gelebilir.

PKK'nın Irak topraklarından temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."

Avusturya dönem başkanlığı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(AB'de) Avusturya dönem başkanlığından bir beklentimiz yok. Avusturya'nın radikal bir karar almasını da beklemiyoruz" diye konuştu.

İsraille ilişkiler

Çavuşoğlu, "İsraille ilişkilerimizin normalleşmesi için İsrail'in zulümden, insanları öldürmekten vazgeçmesi lazım" dedi.

Ebru Özkan'ın gözaltına alınması

Bakan Çavuşoğlu, Ebru Özkan'ın gözaltına alınmasına ilişkin "Kudüs'e giden vatandaşlarımıza yönelik caydırıcı adımlar atıyorlar, biz de bunun karşılığını veririz" diye konuştu.

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Gözaltı süresi yine uzatıldı

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İsrail askeri mahkemesi Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın gözaltı süresini yeniden uzattı

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AA

Etiketler: çavuşoğlu
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