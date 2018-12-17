Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan konuşmasında Ankara'daki tren kazasına ve Fırat'ın doğusuna yönelik harekat hazırlığına ilişkin açıklama yaptı. "Kazada sorumluluğu bulunanlardan hesap sorulacak" Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Ankara'daki tren kazasına ilişkin, "Hiçbir istisna olmaksızın kazada sorumluluğu bulunanların tamamından hesabının sorulacağından emin olunuz." değerlendirmesinde bulundu. "Teröristlerin gitmesi lazım" Fırat'ın doğusuna yönelik harekat hazırlığına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüklerini ifade eden Erdoğan, "Trump ile konuştuk, Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar." dedi. AA

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