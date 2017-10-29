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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

'Eğer istifa etmezse herkes görecek ne yapacağımızı'

29 Ekim 2017, Pazar 10:36
AKP teşkilatına konuşan Erdoğan, henüz istifa etmeyen Balıkesir belediye başkanı için, 'Eğer istifa etmezse, gereğini yapacağız. Herkes görecek ne yapacağımızı' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin önceki günkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, belediye ve il başkanlarına yapılan operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstifa eden belediye başkanlarıyla ilgili "kimse olumsuz konuşmasın" uyarısında bulunan Erdoğan, "bu arkadaşlarla ilgili kırıcı sözler sarfedilmemeli. Gönül alarak, partinin ilk kurulduğu günkü mantık ve heyecanla hareket edeceğiz. Adam kaybetmeyelim. Değişimin gerçekleştiği illerdeki teşkilatları uyarın. Görevden alınan veya istifa eden arkadaşları dışlamadan çalışsınlar" dedi.

'HERKES GÖRECEK NE YAPACAĞIMIZI'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un pazartesi günü istifa etmesini beklediklerini söyleyen Erdoğan, "eğer etmezse, gereğini yapacağız. Herkes görecek ne yapacağımızı. Ama bir sıkıntı olmadan istifa edeceğini düşünüyorum” dedi.

'İKTİDAR MUHALEFET AYRIMI YAPMAYACAĞIZ'

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın aktardığı haberde, AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediye başkanlarına yönelik başlatacakları çalışma hakkında konuştu. Belediye başkalarına iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksizin mülkiye müfettişi göndereceklerini  ve bir kusur tespit edildiği taktirde gereğinin yapılacağını belirten Soylu, görevden almaların başka partili belediye başkanlarına da uzanacağın işaretini verdi.

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Yorumlar

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  • Adalet

    29.10.2017 17:35:07

    Vay be.amac gonul kirmak degil diyorsun aba altindan sopa gösteriyorsun.

  • Ali

    29.10.2017 17:30:49

    Şimdiye kadar neredeydiniz. Hukuku uygulamanız engel olan mı var dı. Samimiyetinize nasıl inanalım.

  • Nursi Tilmiz-i Nursi

    29.10.2017 14:15:37

    yahu nur kardeşlerim son günlerde bizim cerideye bir hal oldu gibi geliyor bana;anladım bölge ve umumi istişarede alınan kararlar var ama bu demek değildir ki haklı ve müsbet okuyucu yorumlarını da yayınlamayın.Böyle yaparsanız vallahi yanlış yapmış olursunuz.

  • mustafa

    29.10.2017 13:19:09

    Hani milli iradeye saygı. Milli irade sadece bir kişi kazanınca geçerli oluyor galiba.

  • Nursi Tilmiz-i Nursi

    29.10.2017 12:36:46

    Al sana adalet(!) al sana fikir hürriyeti(!) al sana seçilmişilk hakkı(!) al sana demokrasi(!) al sana kişiye ve seçmenine saygı(!)Al sana halka karşı açık olma(!) al sana halkın idareye katılımı(!) Al sana ananı da al gel,al sana babanı da getir.Bir de al sana Ömer'in adaleti ki;"Hata yaparsam ne yaparsınız" sözüne mukabil,"seni kılıcımızla düzeltiriz" O'da mukabeleten göz yaşlarıyla"Mevlama şükürler olsun ki adaletten ayrıldığım zaman beni yola getirecek insanlar henüz aramızda var" her sözünde islamın terü taze esaslarını siyasetlerine alet edenlerin adaletine(!) bakınız bir de Ashabı kiramın adaletine.

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