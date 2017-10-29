'Eğer istifa etmezse herkes görecek ne yapacağımızı'

AKP teşkilatına konuşan Erdoğan, henüz istifa etmeyen Balıkesir belediye başkanı için, 'Eğer istifa etmezse, gereğini yapacağız. Herkes görecek ne yapacağımızı' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin önceki günkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, belediye ve il başkanlarına yapılan operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstifa eden belediye başkanlarıyla ilgili "kimse olumsuz konuşmasın" uyarısında bulunan Erdoğan, "bu arkadaşlarla ilgili kırıcı sözler sarfedilmemeli. Gönül alarak, partinin ilk kurulduğu günkü mantık ve heyecanla hareket edeceğiz. Adam kaybetmeyelim. Değişimin gerçekleştiği illerdeki teşkilatları uyarın. Görevden alınan veya istifa eden arkadaşları dışlamadan çalışsınlar" dedi.

'HERKES GÖRECEK NE YAPACAĞIMIZI'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un pazartesi günü istifa etmesini beklediklerini söyleyen Erdoğan, "eğer etmezse, gereğini yapacağız. Herkes görecek ne yapacağımızı. Ama bir sıkıntı olmadan istifa edeceğini düşünüyorum” dedi.

'İKTİDAR MUHALEFET AYRIMI YAPMAYACAĞIZ'

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın aktardığı haberde, AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediye başkanlarına yönelik başlatacakları çalışma hakkında konuştu. Belediye başkalarına iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksizin mülkiye müfettişi göndereceklerini ve bir kusur tespit edildiği taktirde gereğinin yapılacağını belirten Soylu, görevden almaların başka partili belediye başkanlarına da uzanacağın işaretini verdi.