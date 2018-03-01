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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

'Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın'

01 Mart 2018, Perşembe 09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de gazetecilere yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş" dedi.

Afrika turu kapsamında Cezayir'de gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş" yorumunda bulunan Erdoğan, teröristlere destek çıkan güçlere değinen ve harekatta kararlılık mesajı vererek, "Orada karşımızda kim varsa, kim karşımıza dikiliyorsa, biz onların karşısındayız. Karşımızda olanların kim olduğunu araştırmamız, soruşturmamız gerekmiyor. Değişik çevreler de çıkabilir karşımıza. Çıktıkları anda biz de gereğini yapmak durumundayız" dedi.

Afrin'de zor olan bölgenin aşıldığını kolay olan kısma gelindiğini de vurgulayan Erdoğan, harekata karşı çıkan batı ülkelerini eleştirdi. "Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge, Lafarge kimin? Fabrikaları var orada" diyen Erdoğan, "O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken batı bize hâlâ neyin hesabını soruyor?" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de ateşkesi öngören kararı da vardı. Kararın Afrin'i kapsamadığını belirten Erdoğan, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Orada ulusal güvenliğimiz için tehdit oluşturan terör unsurlarına karşı mücadele ediyoruz."  ifadelerini kullandı. 

"Bize bunu anlatamazlar"

Çekya'nın terör örgütü lideri Salih Müslüm'ü serbest bırakması hakkında da konuşan Erdoğan, kararla Çekya'nın teröre destek veren ülke konumuna düştüğünü vurgulayarak, "Bunun başka türlü izahı olamaz, bize bunu anlatamazlar. " ifadelerini kullandı.

Seçim ittifakı

Seçim ittifakı çalışmalarına da değinen Erdoğan'a, Saadet Partisi ile görüşmelerdeki son durum da soruldu. Saadet Partisi ile görüşmeler yapıldığını ancak geri dönüş olmadığını belirten Erdoğan, "Önümüzde daha vakit var. Biz bütünleşelim istiyoruz." dedi ve ittifakın kapılarının Saadet Partisi'ne halen açık olduğunu vurguladı.

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