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23 ARALIK 2016 CUMA - YIL: 47

Ekonomi torba tasarısı fare doğurdu

23 Aralık 2016, Cuma 14:31
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ekonomiyle ilgili torba tasarıyla belli gruplara kıyak yapıldığını savunarak, "Dağ fare doğurdu. Yoğun gündem arasında, yangından mal kaçırılıyor, belli kesimlere özel yasa çıkarılıyor." dedi.

Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonunda dün kabul edilen "Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı"ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, 8 Aralık'ta basın toplantısıyla yeni ekonomik önlemleri açıkladığını anımsatan Bekaroğlu, bu önlemlerin torba yasayla TBMM'ye sunulduğunu, tasarının 19 yasada değişiklik yaptığını söyledi.

Kredi garanti kurumlarına 25 milyar TL'ye kadar nakit kaynak aktarmaya yönelik düzenlemeye işaret eden Bekaroğlu, Bakanlar Kurulunun bunu 250 milyar liraya çıkartabileceğini anımsattı. Bekaroğlu, böyle bir kaynağın olmadığını, psikolojik algı oluşturulduğunu öne sürdü.

Bekaroğlu, tasarıyla sicil affı gelmediğini, emeklilerin de çok fazla bir miktar almayacağını, zorunlu sigorta primlerinin düşmediğini ifade ederek, torba tasarıda fakir, fukaranın olmadığını savundu.

Bu paketin, ekonominin sorunlarını çözmeyeceğini ileri süren Bekaroğlu, "Fakir, fukarının sorununu çözecek, yarasına merhem olacak bir düzenleme değil, belli gruplara kıyakların yapıldığı bir torba yasa. Vakıflara kıyak yapılıyor. Yabancı bayraklı tekne, yatlar Türkiye lisansına getirildiğinde vergi vermeyecekler. Belediyeler elindeki taşınmazları satarlarsa KDV alınmayacak. Dağ fare doğurdu. Ekonomiye katkı yapacak bir paket değil. Gelir olarak vazgeçtiğimizin karşılığını kimse söylemiyor. Yoğun gündem arasında yangından mal kaçırılıyor, belli kesimlere özel yasa çıkarılıyor." diye konuştu.

AA

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