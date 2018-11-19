Ekonomide ciddi sıkıntı var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Hürriyet gazetesinden Vahap Munyar’ın sorularını cevaplandıran Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurmaylarının ve ekonomiden sorumlu bakanların aksine reel sektörü içine alan ağır bir kriz yaşandığını söyledi. Yıldırım, ekonomik göstergelerin bozulduğuna dikkat çekerek, “Ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız. Değiliz demek yanlış olur. Ekonomik sıkıntı var. İşte yaşadıklarımız ortada. Hedeflediğimiz göstergeler şaştı” dedi. Öncekilerden farklı Ekonomik sıkıntının sebepleri üzerinde uzun uzun konuşabileceğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sıkıntı öncekilerden biraz daha farklı. Geçmişteki kamunun içine düştüğü sıkıntıydı. Bu sefer kamu doğrudan sıkıntının merkezinde değil. Sıkıntı reel sektörde, iş âleminde.” Ekonomideki sıkıntının kısa vadede çözülmesinin zor olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Düzelme sürecinin biraz uzun vadeli olacağını görmemiz lazım. Bu sıkıntının özel sektör üzerinden alınıp kamu tarafına aktarılması lazım. Çünkü reel sektör üretmeye devam etmeli.



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