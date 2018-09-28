Ekonomik krizin göbeğindeyiz

Türkiye’nin yakın zamanda açlık sorunuyla karşı karşıya gelebileceğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye bugün bir ekonomik krizin göbeğinde, üstelik 2001’e göre daha ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya” dedi.

Kılıçdaroğlu, yaşanan krizin siyasal bir kriz olduğunu ifade etti. Şaban Dişli’nin Hollanda Büyükelçiliği’ne atanması ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “Hangi yeteneği var bilgisi var birikimi var? Üniversitelere bakıyoruz rektörlerin aile çiftliğine döndü. Sağlık Bakanlığı’na yönetici müzik öğretmeni. Liyakatin olmadığı bir devlette çürüme olur. Büyükelçi olmak bilgi ister deneyim ister” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 121

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.