Ekonomik tablo ortada

İYİ Parti Genel Başkanı meral Akşener, 2019 bütçesine tepki gösterek, “Görüyoruz ki Sayın Erdoğan’da geçim sıkıntısı çekiyor. Bunu maaşına yaptığı yüzde 26 zamdan görüyoruz. Maaşı 74 bin TL’ye çıkıyor. Hem de devletin güya tasarruf yaptığı bir zamanda. Uçağa, Saray’a, kendi maaşına zam yapmaya para buluyorsunuz. O halde buyurun milletimize de bulun. Kendi maaşına yaptığın zam kadar emekliye, çalışana da zam yapmazsan aldığın her kuruş haram, zehir, zıkkım olsun” dedi.

Akşener şöyle devam etti; “Erdoğan gizlemeye çalışsa da tablo ortada. Satışlar durdu, konkordatolar patladı. Şirketler işçi çıkararak ayakta durmaya çalışıyor. Çiftçinin mahsulü para etmiyor, maaşlar eridi gitti. İktidar tasarrufa gideceğini açıkladı. Bütçeye bakıldığında en büyük tasarruf yatırımdan yapılıyor. Saraya harcayalım, yatırımdan tasarruf yapalım. Sanılıyor ki devlet kemer sıkacak, vatandaş harcamaya devam edecek, kriz hafif sıyrıklarla atlatılacak. Ama durum hiç de öyle değil. Biz üzerimize düşeni yapıp uyarmış olalım, günahı McKinsey’e kulak verenlerin boynuna olsun.” Ankara – Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 127

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.