Emmanuel Macron'un partisi zafer kazandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın partisi oyların yüzde 32'si ile büyük çoğunluğunu kazandı

Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turunda, kısa süre önce seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi, seçimlerin ilk turunda mecliste çoğunluğu elde edecek oy oranına ulaştı. Macron'un partisinin oyunun yüzde 32 çıkacağı tahmin ediliyor. Cumhuriyetçilerin liderlik ettiği blok ise yüzde 22 oy almış görünüyor. Oylamanın ikinci turu önümüzdeki pazar günü yapılacak.

Cumhuriyetçi Yürüyüş Partisi, 577 koltuğa sahip Ulusal Meclis'te 400'den fazla koltuk kazandı.

Macron'un partisi, sadece bir yıl önce kuruldu ve birçok adayın siyasal deneyimi az veya hiç yok.

Fransa'da tarihin en düşük katılımlı seçimi yaşandı. Katılımın yüzde 40 civarında olduğu belirtildi.

MACRON İÇİN ÖNEMLİ BİR SEÇİM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve böylelikle hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor. Bazı uzmanlar, genel seçimi iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üçüncü turu olarak değerlendiriyor.

Henüz yaklaşık bir yıllık bir politik geçmişi olan Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin milletvekili genel seçimlerinde çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı büyük bir tartışma konusu olmuştu.