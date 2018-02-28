AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, bugün karanlık bir darbenin yıl dönümü olduğunu söyledi.

"En ağır cezayı alacaklar" 28 Şubat davasında sona gelindiğini belirten Yıldırım, "İntikamla değil, adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. "Darbeciler bu ülkenin geleceğini çaldılar" Başbakan Yıldırım, "Darbeciler bu ülkenin geleceğini çaldılar. Başarılı yahut başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir. Bugün 28 Şubat'ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık. 28 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız." şeklinde konuştu. AA

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