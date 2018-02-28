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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

"En ağır cezayı alacaklar"

28 Şubat 2018, Çarşamba 14:27
AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, bugün karanlık bir darbenin yıl dönümü olduğunu söyledi.

"En ağır cezayı alacaklar"

28 Şubat davasında sona gelindiğini belirten Yıldırım, "İntikamla değil, adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"Darbeciler bu ülkenin geleceğini çaldılar"

Başbakan Yıldırım, "Darbeciler bu ülkenin geleceğini çaldılar. Başarılı yahut başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir. Bugün 28 Şubat'ın yaralarını sardık ama acılarını unutmadık. 28 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: binali yıldırım
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  • arif

    28.2.2018 20:21:29

    En ağır cezayı alacaklar"28 Şubat davasında sona gelindiğini belirten Yıldırım, "İntikamla değil, adaletle davranarakhukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. Ağam bizimle ...

  • arif

    28.2.2018 20:19:56

    28 şubat davalarında sona gelinmiş .....

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