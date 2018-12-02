"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

En borçlu belediyeler AKP'li

02 Aralık 2018, Pazar 14:36
Yerel seçimler yaklaşırken gözler belediyelere çevrildi. En borçlu belediyeler sıralamasında AKP’li belediyeler rekor kırdı.

Yerel seçimler yaklaşırken gözler belediyelere çevrildi. İller Bankası'na borcu olan belediyeler sıralamasında AKP'li başkanlar ilk sıralarda yer aldı. En borçlu ilk beş belediyenin AKP'li olması dikkat çekti. AKP, en borçlu başkanların dördünü yerel seçimler için yeniden aday gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, “Borç yiğidin kamçısı da borçlarını düzgün ödeseler iyi olur. Ülke battı, bari belediyeler batmasın” dedi.

İller Bankası'nın hesapları TBMM KİT Komisyonu'nda ele alındı. Genel Müdür Yusuf Büyük, 2018 yılında yerel yönetimlere 4.5 milyar TL kredi, 305 milyon TL hibe olmak üzere, toplam 4.7 milyar TL finansman sağlandığını belirtti.

EN BORÇLU BEŞ BELEDİYE

Komisyon üyesi CHP'li Atila Sertel, Sayıştay raporunda da yer alan borçlu belediyeleri gündeme getirdi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Sertel, “İller Bankası'na borçları itibarıyla Bursa 1 milyar 73 milyon lira ile birinci sırada bulunuyor. Antep 821 milyon lira ile ikinci, Sakarya 805 milyon lira ile üçüncü, Konya 699 milyon lira dördüncü ve Antalya 614 milyon lira ile beşinci sırada yer alıyor" dedi.

Sertel'in verdiği bilgiye göre, AKP borçlu beş belediyeden sadece Sakarya'da başkan adayını değiştirdi, diğer dört ilde aynı isimler yeniden aday gösterildi. Borçlular arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 458 milyon lira ile 9'uncu, Ankara 270 milyon lira ile 15'inci ve İzmir ise 92 milyon lira ile 46. sırada yer aldı.

İller Bankası'na en az borcu olan son 5 şehir ise 26 milyon lira ile Uşak (AKP), 21 milyon ile Muş (AKP), 16 milyon ile Tunceli (CHP), 15 milyon ile de Artvin (AKP) ve Iğdır (HDP) olarak sıralandı.

 

Etiketler: yerel seçim, AKP, belediye, CHP
Okunma Sayısı: 307
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YÖK’ten yeni ALES düzenlemesi

    Kur’ân’ı ezberlemek en büyük nimet

    Suriyeli göçmenler savaşın yaralarını sanatla sarıyor

    Meclis Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile görüştü

    MÜSİAD Hindistan'da temsilclik açtı

    Münbiç'te ABD ile 2. ortak devriyeler de tamamlandı

    Yemen'de 60 bin çocuk okula gidemiyor

    En borçlu belediyeler AKP'li

    Namık Kemâl vefatının 130. yılında rahmetle anıldı

    ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı

    İsrail polisinden Netenyahu'ya 'yolsuzluk davası' talebi

    İsrail, Kudüs Valisi'ni serbest bıraktı

    Bosna Hersek'te ecdad yadigarı camiler onarılıyor

    İran'dan ABD'nin 'füze denemesi' iddialarına tepki

    İşaret diliyle Kur'an okumayı öğreniyorlar

    Fransa'da protestolar nedeniyle OHAL gündemde

    PKK'lı teröristler silahlarını bırakıp kaçtı

    İstanbul Havalimanı'nda işçiler yine mağdur edildi

    Çin ve ABD arasında 3 aylık ticaret anlaşması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Avrupa Konseyi'nden KHK mağdurları uyarısı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözüm ifna değil, ikna
    Genel

    Patatesler çürürken neredeydiniz?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İyi uykular Türkiyem
    Mustafa ORAL

    Uğurlar ola Hafız Nebi!
    Genel

    Evinde ölü bulundu
    Adnan NACİR

    Büyük resmi açıklıyorum: Lahmacun!
    Genel

    Helva deyip geçmemek lazım
    Faruk ÇAKIR

    Helâl ye, helâl yaşa
    Risale-i Nur'dan

    İmanda, manevî bir Cennet var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.