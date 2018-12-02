En borçlu belediyeler AKP'li

Yerel seçimler yaklaşırken gözler belediyelere çevrildi. En borçlu belediyeler sıralamasında AKP’li belediyeler rekor kırdı.

Yerel seçimler yaklaşırken gözler belediyelere çevrildi. İller Bankası'na borcu olan belediyeler sıralamasında AKP'li başkanlar ilk sıralarda yer aldı. En borçlu ilk beş belediyenin AKP'li olması dikkat çekti. AKP, en borçlu başkanların dördünü yerel seçimler için yeniden aday gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, “Borç yiğidin kamçısı da borçlarını düzgün ödeseler iyi olur. Ülke battı, bari belediyeler batmasın” dedi.

İller Bankası'nın hesapları TBMM KİT Komisyonu'nda ele alındı. Genel Müdür Yusuf Büyük, 2018 yılında yerel yönetimlere 4.5 milyar TL kredi, 305 milyon TL hibe olmak üzere, toplam 4.7 milyar TL finansman sağlandığını belirtti.

EN BORÇLU BEŞ BELEDİYE

Komisyon üyesi CHP'li Atila Sertel, Sayıştay raporunda da yer alan borçlu belediyeleri gündeme getirdi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Sertel, “İller Bankası'na borçları itibarıyla Bursa 1 milyar 73 milyon lira ile birinci sırada bulunuyor. Antep 821 milyon lira ile ikinci, Sakarya 805 milyon lira ile üçüncü, Konya 699 milyon lira dördüncü ve Antalya 614 milyon lira ile beşinci sırada yer alıyor" dedi.

Sertel'in verdiği bilgiye göre, AKP borçlu beş belediyeden sadece Sakarya'da başkan adayını değiştirdi, diğer dört ilde aynı isimler yeniden aday gösterildi. Borçlular arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 458 milyon lira ile 9'uncu, Ankara 270 milyon lira ile 15'inci ve İzmir ise 92 milyon lira ile 46. sırada yer aldı.

İller Bankası'na en az borcu olan son 5 şehir ise 26 milyon lira ile Uşak (AKP), 21 milyon ile Muş (AKP), 16 milyon ile Tunceli (CHP), 15 milyon ile de Artvin (AKP) ve Iğdır (HDP) olarak sıralandı.