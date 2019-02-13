En büyük eksiklik: Vicdanlarıyla hükmeden hâkimler

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara’da katıldığı bir konferansta temel hürriyetlerin önemine değindi.
Davutoğlu, “Şeffaflık, özgürlük, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü bir insan bunları yapamadığı zaman ruhunun daraldığını hisseder, huzur hissedemez” dedi. Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Ankara’da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmadan pasajlar aktardı. Buna göre Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ifadesine atıfta bulunan Davutoğlu, “Türkiye’de hukuk meselesinde yaşadığımız en büyük şeylerden birisi vicdanlarıyla hükmeden hâkimlerimizin eksikliğidir” görüşünü dile getirdi.