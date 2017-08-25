En temel sorun: Adalet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, “Türkiye’de çok önemli sorunlar var. Bunların temelini de adalet sorunu teşkil ediyor” dedi.

Bingöl, Denizli’de Bekilli Belediyesince düzenlenen 16. Kültür-Sanat ve Şarap Festivali’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Kurultayı’nın hazırlıklarını tamamladıklarını, 8 başlıklı ana oturum ve 76’nın üzerinde çalıştay düzenleyeceklerini belirtti. Adalet arayışını siyasî bir parti adıyla ve siyasi kazanım amacıyla yapmadıklarını ifade eden Bingöl, şöyle konuştu: “Türkiye’de çok önemli sorunlar var. Bunların temelinde adalet sorunu teşkil ediyor. Toplumun her kesiminin ciddî bir haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliğe uğradığını her geçen gün daha net bir şekilde görmekteyiz. Adalet yürüyüşü bu adaletsizliklere ve hukuksuzluklara uğrayanların kendi içlerine kapandıklarını, çaresizlik içerisinde bu sorunlarını paylaşamadıkları, aşamadıklarını gördük.”

Her halde Türkiye’nin tek ‘atlet sorunu’ var

Yürüyüşün bir fırsat olduğunu ve milyonlara cesaret verdiğini söyleyen Bingöl, bıkmadan, usanmadan dağlarda, taşlarda ve yollarda adalet aramaya devam edeceklerini aktardı. Bingöl, arayışlarını Türkiye’nin birliğini, kardeşliğini ve barışı tesis edinceye kadar sürdüreceklerini bildirdi. Bingöl, bir gazetecinin sorusu üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun karavanda çekilen atletli fotoğrafına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Her halde Türkiye’nin tek atlet sorunu var. Türkiye’de çok ciddî işsizlik var. Türkiye’de genç işsizlik yüzde 20’nin üzerinde. Ekonomi parametrelerinin hepsi bozulmuş. Çok ciddî sorunlar varken gündemi değiştirerek vatandaşların gözünden asıl sorunlarını bir yana bırakmak adına böyle sığ tartışmaların içine yerleştirilmeye çalışılıyor. Vatandaşın atletiyle meşgul olmak, vatandaşın atletini hor görmek. Gün gelir o hor görülen vatandaş gereken cevabı verir.”