‘En uzun ve en derin kriz’ uyarısı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, “Üzülerek görüyoruz ki iktidarın tamamen dış mihraklara bağlayarak sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştığı mevcut ekonomik durum, şayet acil ve radikal bazı tedbirler alınmazsa, ülkemiz tarihindeki en uzun süreli ve en derin ekonomik krizin yaşanmasına sebep olacaktır” dedi.

24 Haziran itibarıyla tüm yetkinin tek kişide toplandığını belirten Kavuncu, şöyle devam etti; “Parlamento adeta etkisiz hale gelmiştir. Ekonomide şu anda yaşamakta olduğumuz sıkıntılar, her türlü sorunu çözeceği vaadiyle halkımıza kabul ettirilen bu yeni yönetim sistemin bir sonucudur. Üzülerek görüyoruz ki, iktidarın tamamen dış mihraklara bağlayarak sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştığı mevcut ekonomik durum, şayet acil ve radikal bazı tedbirler alınmazsa, ülkemiz tarihindeki en uzun süreli ve en derin ekonomik krizin yaşanmasına sebep olacaktır. Umuyoruz ki, daha dün ‘IMF’ye borç verdik’ palavrasıyla övünenler, yakında ülkemizi yine IMF kapılarına düşürmezler ve IMF’nin yazdığı ağır reçeteleri uygulamaya koymazlar.” AA

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