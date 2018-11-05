Enerji Bakanı: Zamları geri alamayız

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında, döviz kurlarındaki artış gerekçe gösterilerek elektrik ve doğalgaza yapılan zamların, kurlardaki düşüşün ardından geri alınması gerektiğini gündeme getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gürer’in sorularına cevap vererek, “Maliyet ve şartların zammı zorladığını ifade ederek, şirketlerin finansal sürdürülebilirliği açısından yapılan zamların geri alınamayacağını ifade etti. CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Cumhurbaşkanı kriz miriz yok diyor, fiyat artışını zabıta ile denetim altına almaya çalışıyor. Ticaret Bakanı özel sektörün fiyatını kontrol altına alıyor. İyide bütün fiyat artışlarının başlıca nedeni doğal gaz ve elektrik, onlardan iktidara bağlı, neden iktidar kriz yoksa dolarda düştüğüne göre üç ayda bir değerlendirilmesi gereken elektriğe peş peşe üç kez zam yaptı da şimdi dolar düştü diye indirim yapmıyor” diye sordu.

Elektrik ve doğalgaz zamları geri alınmalı

Gürer, döviz kurlarındaki artış gerekçe gösterilerek, ayda 2 kez zam yapılan elektrik ve doğalgazın döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle geri alınması ve indirim yapılması gerektiğini söyledi. Gürer’in sorularına cevap veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, fiyatlarının düşmesini kendisinin de istediğini ancak firmaların finansal sürdürülebilirliği açısından bunun zor göründüğünü belirtti. “Ben de indirim yapılmasını istiyorum” diyerek başladığı konuşmasında, hiçbir bakanın zam yapmaktan memnun olmadığını belirten Dönmez, maliyet ve şartların zammı zorladığını ifade ederek, şirketlerin finansal sürdürülebilirliği açısından yapılan zamların geri alınamayacağını ifade etti.

Ankara – Ahmet Terzi