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17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Enginyurt'un açıklamaları MHP'yi bağlamaz'

17 Kasım 2018, Cumartesi 16:02
Devlet Bahçeli, MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt'un 15 Kasım'da TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki 'ittifak' söylemlerinin partinin düşüncelerini yansıtmadığını ifade ederek, "Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu milletvekili Cemal Enginyurt 15 Kasım'da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 'yerel seçimlerde ittifak' sorusuna, "AK Parti için durum 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti hükümeti ve yetkililerine şunu net şekilde söyleyebiliriz: MHP, Cumhur İttifakı için bir kazançtır, kazanımdır. MHP ile birlikte girilecek bir seçimden büyük başarılar ortaya çıkacaktır, iyi neticeler, güzel sonuçlar alınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Enginyurt'un sözlerinin partinin düşüncesini yansıtmadığını belirtti.

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı belli ve bilinmektedir.

Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir.

Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır.

Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur."

 

Etiketler: MHP, AKP, seçim, ittifak
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