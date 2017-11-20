Erbakan parti kuruyor

Fatih Erbakan babasının adını taşıyan vakıf aracılığıyla parti kuracağını açıkladı.

Fatih Erbakan yeni kuracakları parti hakkında net takvim vermekten kaçındı ve "2019 da olabilir 2023 de" dedi. Sözcü'den Veli Toprak'a konuşan Fatih Erbakan, yeni parti hakkında şu bilgileri verdi: “Vakfımız 4 yılda 71 il ve 480 ilçede teşkilatlandı. Erbakan hocamızın zihniyetini, açılarıyla oynamadan, istikametini değiştirmeden, orijinal şekliyle yeni nesile aktarmak için çalışıyoruz. Partileşmek için zamanlamayı iyi ayarlamak gerekiyor. 2019 seçimlerine yetişecek takvim de olabilir, 2023 seçimi de olabilir. Bunu biraz gelişmeler ve şartlar belirleyecek. Milli Görüş'ün temel taşları, İsmail Müftüoğlu, Arif Ersoy, Mehmet Bozgeyik, Ahmet Tekdal başta olmak üzere çok sayıda kişilerle bu istişareleri yürütüyoruz.”

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