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30 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Erdoğan: 15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk

30 Aralık 2017, Cumartesi 18:37
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta partisinin 6. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, yeni asgari ücrete ilişkin, "15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk ve hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik." dedi.

"Kişi başına düşen milli gelirimiz, geldiğimizde neydi? 3 bin 500 dolardı. O zaman asgari ücret de 184 liraydı." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün kişi başına düşen milli gelirimiz ne oldu? 11 bin dolar. Asgari ücret çok daha büyük bir artışla bin 603 lira. Milli gelirimiz, 2023 için hedeflediğimiz 25 bin dolara ulaştığında asgari ücretin nereye çıkacağını varın siz hesap edin." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Cuma günü Fransa'ya gidiyorum. Fransa'da yine aynı şekilde Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini masaya yatıracağız." dedi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz nasıl 16 Nisan'da kendisini İzmir'de denize dökmekten bahsedenleri sandığa gömmüşse, 15 Temmuz kahramanlarına küfür edenleri de 2019'da aynı akıbete uğratacaktır." ifadesini kullandı.

"Biz diğer partiler gibi asla olamayız." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz anamuhalefet gibi 3 kuruşluk menfaat için ülke ve millet düşmanlarına payandalık yapamayız. Bizim hamdolsun kimseye diyet borcumuz yok. Bizim medya baronlarına, terör ağalarına, siyaset mühendislerine minnet borcumuz yok. Biz siyasette Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmak için varız."  

AA

Etiketler: erdoğan, asgari ücret
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