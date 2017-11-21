Erdoğan: 17-25 Aralık tezgahını ABD’de kurdular

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Sarraf davası’yla ilgili “17-25 Aralık tuzağı başarısız olunca aynısını ABD’de kurdular” dedi.

İşadamı Rıza Sarraf davasında eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan dahil toplam dokuz sanık İran’a yönelik yaptırımları delmek ve kara para aklamak dahil hapis cezası öngörülen suçlamalarla karşı karşıya. Yedi sanık gıyaben, Sarraf ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ise tutuklu yargılanıyor. Sarraf Mart 2016, Atilla ise geçen marttan beri ABD’de tutuklu. ‘Tezgah’ dedi AKP’nin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Erdoğan, davaya ilişkin şunları kaydetti: “17-25 Aralık’ta hukuk kisvesi altında ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bizim dik duruşumuz ve milletimizin feraseti sayesinde bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler ABD’de kurdular. Birileri hala FETÖ’nün ağzıyla bizi itham etmeyi sürdürüyorsa sebebi aynı tuzakta verilen rolü oynamaktır.” Dava 4 Aralık’ta esastan görüşülmeye başlanacak.

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