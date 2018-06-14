Erdoğan 24 Haziran'dan sonra 'OHAL' i kaldıracağını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah olağanüstü hali (OHAL) kaldırmak olacaktır." dedi.

Erdoğan, televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzelerine ilişkin Erdoğan, bazı NATO ülkelerinin S-400'lerin NATO konseptine ters olduğunu söylediğini anımsattı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ise buna karışamayacaklarını, Türkiye'nin kendi tasarrufu olduğunu ifade ettiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan'ın S-300'leri var. Şu anda onda S-300 varken ona böyle bir şeyi söylemiyorsun. Öbür tarafta NATO dışında aynı şekilde Suriye'de bunlar var, herhangi bir şey söylemiyorsun. Türkiye'ye gelince böyle bir takılma politikası, bunu anlamak mümkün değil." dedi.

"Seçimden sonra Moodys'e biz operasyon çekeceğiz"

Erdoğan, Moody's'in Türkiye hakkında kararlarına ilişkin, "İnşallah 24 Haziran'dan sonra o Moody's'e bir operasyon biz çekeceğiz. Biz Moody's'in üyesi olmadığımız halde olur olmaz açıklamalar yapıyor. Sıfır açıklaması yaptı, büyüme 7,4 çıktı." diyerek uluslararası kredi derecelendirme kuruluşuna tepki gösterdi.

"Bu OHAL bizim göreve geldiğimiz dönemdeki OHAL değil"

Erdoğan, muhalefetin OHAL nedeniyle rahat kampanya yapamadığı yönündeki eleştirileriyle ilgili olarak şunları söyledi: "OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir. Biz göreve geldiğimizde OHAL vardı. Biz bir ayda kaldırdık. Bize o zaman 'Sadece OHAL'i kaldırın yeter' dediler ama yetmedi. Ondan sonra da terör aldı başını yürüdü. 24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacaktır. OHAL'i kaldırmak demek, tamamıyla yok etmek, geri dönmemek anlamında değil. Biz terörü gördüğümüzde en sert tedbir neyse onu yine alırız. Fransa OHAL'i kaldırdı mı tamamen?"

"Demirtaş aday olamaz, olmamalı"

Erdoğan, Halkların Demokratik Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığını ve dolayısıyla aday olmaması gerektiğini söyledi: "Bir yanlışlık var. Burada illa mahkumiyeti adaylık şartları arasında saymamamız lazım. Tutuklu olan kişi aday olamaz, olmamalı."