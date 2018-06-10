Erdoğan: 24 Haziran, istiklal ve istikbal meselesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli mitinginde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bay Muharrem, kıraathanenin manası şudur, okuma evi... Bu kıraathanelerde kitaplar, internet olacak, kek, çay, kahve de olacak, gençlerimiz orada kitap okuyacaklar. Orada senin gibi iskambil atmayacaklar, senin gibi okey taşlarını sallamayacaklar." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gördük ki, bir ayda Muharrem de başımıza kesildi bir küçük Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu bu da çakma Kılıçdaroğlu. Aslı bir yanda, çakması öteki yanda hepsini toplasan, bırakınız Türkiye'ye cumhurbaşkanı, CHP'ye bir tane genel başkan etmiyor. Bunların cumhurbaşkanlığı falan diye derdi yok. Bunların tek derdi seçimden sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı."

"24 Haziran'da mesele, istiklal ve istikbal meselesi"

24 Haziran'da meselenin, Türkiye'nin istiklali ve istikbali meselesi olduğunu belirten Erdoğan, "Her kim, 24 Haziran'ı hırslarının, öfkelerinin, kırgınlıklarının hesap yeri gibi görürse, sadece kendinin değil, evlatlarının da geleceğini tehlikeye atar." diye konuştu.