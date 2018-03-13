Erdoğan: 3 bin 400 terörist etkisizleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil insanların öldüğü iddialarına tepki gösterdi. Erdoğan, "Sivilleri hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İyilik Ödülleri Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3400 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Erdoğan ayrıca Afrin'deki operasyonda sivil insanların öldüğü iddialarıyla ilgili de, "Sivilleri hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü" dedi. Erdoğan şunları söyledi: TSK gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla vatanımızın güvenliğini temin ediyor. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor. Şu an itibarıyla 3400 teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin'e girdik, giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı. Biz Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz. AA

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