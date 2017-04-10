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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Erdoğan'a 'beşinci parmak' önerdi

10 Nisan 2017, Pazartesi 10:41
MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 5. 'tek' önerisi: Tek dil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın propaganda konuşmalarında kullandığı, tek millet, tek bayrak, tek din, tek devlet sloganına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den 5. olarak ‘tek dil’ önerisi geldi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum çalışmaları kapsamında son mitingini İstanbul’da yaparken, Afyonkarahisar mitingi dönüşünde bazı gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitinglerde 4 madde üzerinde durarak konuşmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bahçeli, “Onlardan bir tanesi de ‘Tek millet ve tek devlet’ söylemi. Biraz da bunu kendi işaretine uygun bir hale getiriyor. Bizim, onun bu söylemlerine ilave ettiğimiz bir de ‘tek dil’ ülküsü var. O zaman da ‘beş parmak’ oluyor” dedi.

Dört ‘tek’i sıralarken parmaklarıyla Rabia işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da yaptığı referandum konuşmasında, “Dikkat ediniz. Türk demiyoruz. Kürt demiyoruz. Laz, Boşnak, Roman demiyoruz. Hepsini birden içine alan bir ifade kullanıyoruz. ‘Tek millet’ diyoruz. 80 milyonuyla tek millet” demişti.

Etiketler: erdoğan, bahçeli
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  • Kim doğru

    10.04.2017 14:01:00

    Memlekette ingilizce serbest diğer dillere gelince tek dil :)

  • Toygar

    10.04.2017 11:51:54

    İslamiyet millet ve milliyetinden başka bu toplumu bir arada tutabilecek bir şey yok ki! Tek dil nedir ya! Adam var laz, adam var kürt, adam var arap.. Biraz memleketi gezseniz bileceksiniz. Ama varsa yoksa siyaset! Gerçi onu da bilmiyorsunuz. Avrupa'daki yerleşik Türkler (ki göçmendirler), Türkçe okusunlar unutmasınlar diye uğraşıyoruz, kendi memleketimizdeki farklı dil ve kültüre sahip insan renklerini tamamen aynı renge boyamaya çalışıyoruz. Yazık!

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