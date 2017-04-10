Erdoğan'a 'beşinci parmak' önerdi

MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 5. 'tek' önerisi: Tek dil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın propaganda konuşmalarında kullandığı, tek millet, tek bayrak, tek din, tek devlet sloganına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den 5. olarak ‘tek dil’ önerisi geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum çalışmaları kapsamında son mitingini İstanbul’da yaparken, Afyonkarahisar mitingi dönüşünde bazı gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitinglerde 4 madde üzerinde durarak konuşmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bahçeli, “Onlardan bir tanesi de ‘Tek millet ve tek devlet’ söylemi. Biraz da bunu kendi işaretine uygun bir hale getiriyor. Bizim, onun bu söylemlerine ilave ettiğimiz bir de ‘tek dil’ ülküsü var. O zaman da ‘beş parmak’ oluyor” dedi.

Dört ‘tek’i sıralarken parmaklarıyla Rabia işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da yaptığı referandum konuşmasında, “Dikkat ediniz. Türk demiyoruz. Kürt demiyoruz. Laz, Boşnak, Roman demiyoruz. Hepsini birden içine alan bir ifade kullanıyoruz. ‘Tek millet’ diyoruz. 80 milyonuyla tek millet” demişti.