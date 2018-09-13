Erdoğan’a göre demokrasi eksiğimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TESK Genel Kurulu’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Köksüz bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi köksüz bir kurum da varlığını uzun süre sürdüremez. Yaşadığımız onca hadiseye rağmen zarar görmedik. Ülkemizin adı birileri tarafından sürekli olumsuzluklarla anılmaya çalışılıyor. Türkiye geçmişte yaşadığı kimi darbelere rağmen tercihini her zaman tekrardan demokrasi tarafından kullanan bir ülkedir” diyen Erdoğan, Türkiye’nin demokrasi konusunda herhangi bir eksiği olmadığını söyledi. Erdoğan, “Ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa ekonomisi dışına çıkmadan düzeltmenin mücadelesini veriyoruz” dedi.

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