Erdoğan'a sadakatta son seviye: İması yeter

AKP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, istifa kararı vermesi için partisinin lideri Tayyip Erdoğan’ın bunu kendisine “ima” etmesinin yeterli olduğunu söyledi.

İstifasını geciktiren diğer AKP’li belediye başkanlarından farklı olarak “Bırakın istifa etmemin istenmesini filan imasını yapsa dahi sayın genel başkanım, bir saniye dahi düşünmem ve istifa ederim” diyen Türel, “Beni halkın hizmeti için halkın tercihine sunan Sayın Cumhurbaşkanı’mdır” diye konuşarak, ‘Erdoğan’a sadakat testi’nden geçti.

Habertürk’ten Sevilay Yılman‘a konuşan Türel, istifasının istendiğine yönelik iddialarla ilgili soruyu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı: “Tesadüf işte… İstifaları istenen belediye başkanlarının Ankara’da görüşmelere çağrıldığı günlerden bir gün ben de çağrıldım ama tamamen alakasız bir konuyla alakalı. Yerel yönetimler yasasıyla ilgili bir hazırlık var Meclis’te. Benden de görüş almak istediler. Sırf onun için gittim Ankara’ya ama tabii bu gidişim o debdebeli döneme geldiği için çok farklı yorumlandı. Yani ortada dolanan hiçbir iddia doğru değil!”

Türel sözlerine şöyle devam etti: “Bırakın istifa etmemin istenmesini filan… İmasını yapsa dahi sayın genel başkanım, bir saniye dahi düşünmem ve istifa ederim! Çünkü beni halkın hizmeti için halkın tercihine sunan Sayın Cumhurbaşkanı’mdır. Dolayısıyla geri de almak istemesi gayet doğaldır. Bir de şu realitenin altını çizmek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanı aday gösterirken iyi, demokrat oluyor ama başarısızlık veya performans düşüklüğü gördüğü için istifa istiyor diye ‘Demokrasiye aykırı’ demek çok hakkaniyetli bir yaklaşım değil!”