Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz. Müjde yakın

Cumherbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de il kongresi öncesinde konuşma yaptı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Artık an meselesi. Afrin'e girdik giriyoruz. Şimdi bir müjde bekliyoruz. Fetih yakın, müjde yakın.
Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok.
Ne tüneller açmışlar gördünüz değil mi? Batılı dostlarımızın verdiği destekle açmışlar. Silah depolarını gördünüz. Her türlü silah var. Bize dost görünenlerin verdiği silahlar. Bunlar da yalan su gibi. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. Dürüst olun. Olmadılar. Bize dürüst olana can kurban ama olmayana… Kusura bakmasınlar. İnşallah size müjdeyi vereceğiz.