Erdoğan: AKM yıkılacak yerine çok güzel bir eseri İstanbul'a kazandıracağız

​Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanatçı ve sporculara verdiği iftar sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yıllardır kapalı bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) için "Projesi bitti, yıkıp yeniden çok güzel bir eseri İstanbul'a kazandıracağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Değerli dostlar sanat toplumları bir arada tutan değerdir. Ülkemizde maalesef bu bir dönem belli bir kesimin elinde olmuştur.

Taksim'deki opera binasının yenilenmesi Atatürk Kültür Merkezi'ni kastediyorum daha iyisini yapmak girişimi bu kişilerin saldırısına uğramıştır. Taksim'deki AKM projesi bitti, yıkıp yeniden güzel bir eseri İstanbul'a kazandıracağız. Pek çoğunuzun bilmediği bir şeyi ifade etmek istiyorum. Türkiye'de Batı ülkelerinde az rastlanan opera binası Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'dir. Bunu yaparken bütün mimar arkadaşlarıma gezdirdim. Türkiye'de aslında opera binası yok. Şimdi görkemlisini yaptık. Aynı anda 2 bin kişiyi alabilen opera binasına sahibiz. Maalesef opera binasını 15 Temmuz nedeniyle kullanamadık. İnşallah ülke olarak huzura ulaşınca en güzel konserleri takip etme imkanı elde edeceğiz.

Halbuki biz hem İstanbul'a hem de kültür sanat dünyamıza kazandırmak için uğraşmıştık. Şimdi inşallah Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili projelerimiz bitti. Yıkıp orayı yeniden çok ama çok güzle bir eseri İstanbul’a kazandıracağız. Şuanda çalışmalar bitti. Bundan sonra işin uygulama işine geçeceğiz. Kültür sanatı belli bir kesimin elinde tutma saplantısı üzüntü verici bir sığlığa yol açmıştır. Türkiye'nin gücü ve kapasitesi ile bulunduğumuz yer uyumlu değil.

Devlet sanatta kütürde destekleyen teşvik eden bir konumda olmalıdır. Prensip olarak sanatçıların devlet memuru olmasını doğru bulmuyorum. Ama Klasik Türk müziği, opera sanat dallarında devletin boşluğunu doldurulamayacağının farkındayım. Devlet ile kültür sanat faaliyetleri arasındaki sağlıksız durumunu belediyelerde görüyoruz. Belediyelerimiz kültür sanat faaliyelerinde skora değil niteliğe yönelmeleri gerekiyor. Televizyon dizileri küresel düzeyde en büyük kültür başarımızdır. Körfez'de Hindistan'da yaptığım gezilerde Türk dizilerine beğenildiğini duymak beni gerçekten farklı bir şekilde memnun etti. Hindistan ve Türkiye ortak film konusunda çalışma yapacak. Bilhassa tarihi dizilerin senaryoların doğruları anlatacak şekilde yazılması şarttır.