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29 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Erdoğan AKP'li vekilleri fırçaladı: Size ne kardeşim, siz niye konuşuyorsunuz?

29 Aralık 2017, Cuma 08:37
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MHP ile olası ittifağına dair 'önüne gelenin konuştuğunu' söylerken "Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre Afrika dönüşü gazetecilere konuşan Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"(MHP ile ittifak) Şu anda gerek MHP’nin gerekse bizim, özellikle ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. AK Parti olarak biz milli ve yerli bir duruş ortaya koyuyoruz. MHP de milli ve yerli bir duruş gösteriyor. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız. Bu bizi çok daha farklı, çok daha olumlu yerlere taşıyabilir. Çok aceleci olmamakta fayda var. Bu işi liderler bazında götürmekte fayda var. Bu konuda önüne gelen herkes konuşursa yanlış olur. Her önüne gelenin bu konuda konuşmaması lazım. Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı.

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