Erdoğan, Almanya’da konuşma yapmayacak

Önümüzdeki haftanın sonunda üç günlük resmî ziyaret için Almanya’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkede yaşayan Türklere hitaben konuşma yapmayacağı açıklandı.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği sözcüsü Refik Soğukoğlu “Cumhurbaşkanının büyük bir salonda konuşma yapmasının planlanmadığını” söyledi. Soğukoğlu Cumhurbaşkanının 29 Eylül’de Köln Merkez Camii’nin açılışında kısa bir konuşma yapmasının mümkün olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile birlikte Türklerle yapması planlanan buluşmanın da gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor. DW’nin haberine göre, Almanya Cumhurbaşkanlığının açıklamasında cumhurbaşkanlığı makamının söz konusu buluşmayla ilgili planlarının bulunmadığı belirtildi. Türkiye, devlet liderlerinin ortak faaliyete katılmalarının arzu edildiğini duyurmuştu.

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