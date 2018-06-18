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18 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Erdoğan: Aman ha, sandığa gitmeyi ihmal etmeyin

18 Haziran 2018, Pazartesi 18:08
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler:

"Bu parti başka aday mı bulamadı"

Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, şunları söyledi:

"Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı." 

"Milletim sizin defterinizi dürecek"

Muhalefete seslenen Erdoğan, "Beş gün kaldı, beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek." ifadesini kullandı. 

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ı göstermesini eleştiren Erdoğan, "Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı." dedi.

'Münbiç'te devriye gezme olayı başladı'

"İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil, milletimize hizmetkar olmakta aradık." ifadesini kullanan Erdoğan, 5 gün sonra milletin muhalefetin defterini düreceğini söyledi.

Bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlara değinen Erdoğan, şu anda Münbiç'te devriye gezme olayının başladığını bildirdi. Erdoğan, "Bölücü terör örgütüne tek kelime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımız sürüyor." diye konuştu.

Kandil'de lider kadro vuruldu

Erdoğan, Kandil'e operasyonlar yaptıklarını, ilk operasyonda 20 uçak kaldırarak, 10 önemli noktayı vurduklarını belirterek, ikinci operasyonda da Irak'ta, Kandil'de bunların lider kadrolarını vurduklarını dile getirdi.

Kamu-özel ayrımı yapmadan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının üzerine kararlılıkla gittiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bundan sonra doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz.​ Ne hastalarımıza kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara sandık çağrısı

Erdoğan, bütün vatandaşlara sandıklara gitmeleri çağrısında bulunarak, şunları aktardı:

"Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu sebeple tüm vatandaşlarım, aman ha, sandığa gitmeyi ihmal etmeyin."

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu özel ayrımı yapmadan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarının üzerine kararlılıkla gittik. Bundan sonra doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz.​ Ne hastalarımıza kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

"Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız"

 

Seçmenlere seslenen Erdoğan, "24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır." dedi.

"Bugüne kadar oyunu daima sandıkta bozduk" diyen Erdoğan, "Bölücü örgütünden FETÖ'cülere, faiz lobisinden darbe şakşakçılarına kadar tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız." diye konuştu. 

AA

Etiketler: erdoğan, seçim
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