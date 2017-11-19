Erdoğan: Artık IMF'in kapısında bekleyen bir Türkiye yok

AKP Bayburt İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gazete köşelerini tutmuş, televizyon ekranlarına ipotek koymuş, kültür ve sanat dünyasını esir almış bir avuç millet düşmanının ülkemizin ortak değerlerini sömürmesine sessiz kalmayacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye 2019 kavşağını da geçtikten sonra hedeflerine çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir.

Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız. Bizi diğerlerinden ayıran budur.

Biz değişim dedikçe, kadrolarımızı, söylemlerimizi yeniledikçe adeta birilerinin uykusu kaçıyor.

Türkiye’de cumhuriyetimizin ortak değerleri adına, demokrasi millet düşmanlığı yaptığınız günler artık sona ermiştir.

Gazete köşelerini tutmuş, televizyon ekranlarına ipotek koymuş, kültür ve sanat dünyasını esir almış bir avuç millet düşmanının ülkemizin ortak değerlerini sömürmesine sessiz kalmayacağız.

Bizi devre dışı bırakmadan ülkemizi durduramayacaklarını bildikleri için bizi hedef tahtasına oturtuyorlar. Mesele şahıs, parti meselesi değiştirdir, hedef Türkiye'dir. Türk milletidir. Önümüzdeki dönemin çok daha çetin sınamalarla geçeceğini tahmin etmek zor değil. Bağımsızlığımıza sahip çıkarken yatırımlarımıza da devam ediyoruz.

Bugüne kadar bize yapılan saldırıları gizleyemedikleri bir sevinçle karşılayanların, işin içine Atatürk de dahil edilince meselenin gerçek yüzünü anlamış olduklarını ümit ediyorum. Bu çerçevede yapılan açıklamaları da olumlu buluyorum.

Artık IMF'in kapısında bekleyen bir Türkiye yok.

Artık belli uluslararası örgütlere sadece ileri garnizonluk yapan bir Türkiye yok. Bizi 1980'lerin, 1990'ların Türkiyesi ile karşılaştıranlar çok büyük bir yanılgı içinde olduklarını elbette anlayacaklardır.