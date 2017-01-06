Erdoğan: Bazı Suriyelileri vatandaş olarak alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu ülkeyi masa başında yapılan pazarlıklarla değil cenk meydanlarında toprağa düşen şehitlerin mübarek kanlarıyla ve büyüklerimizin dualarıyla kurduk." dedi.

Erdoğan, terörle mücadele başta olmak üzere, bayrak, bağımsızlık, vatan ve ezan için toprağa düşen tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

"Biz bu coğrafyada tesadüfen karşılaşmış bir topluluk değiliz." diyen Erdoğan, "Biz yıllardır aynı inanç için mücadele eden, aynı topraklar üzerinde, aynı bayrağın altında hür yaşayan bir milletiz. Bu bölgede asırlardır aynı gönül dilini konuşan, aynı istikamete bakan, sevinç ve tasada beraber olan bir kardeşler topluluğuyuz. Bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmiş bu milleti yıkabilecek hiçbir fani güç yoktur.

"Biz bu ülkeyi cenk meydanlarında kurduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Ne demiştik? 'İnlerine gireceğiz' Şu anda inlerine girdik, giriyoruz, kaçacak delik arıyorlar. Bu tür ciddi manada büyükşehirlerde, şurada, burada terör eylemleri vesaire yapıyorlar. Arkadaşlar, tabii ki her başarının bir bedeli vardır ama er veya geç bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Şunu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız; Biz bu ülkeyi masa başında yapılan pazarlıklarla değil cenk meydanlarında toprağa düşen şehitlerin mübarek kanlarıyla ve büyüklerimizin dualarıyla kurduk." dedi.

"İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor"

"Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında... Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız." diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var, mühendisler var, avukatlar var, doktorlar var, vesaire vesaire. Bunlardan istifade edelim. Sağda solda kaçak olarak çalışmaktansa vatandaşımız olarak, bu milletin bir evladı olarak çalışsınlar."

"Güçlü bir Türkiye'nin neler başarabileceğini çok iyi biliyorlar"

Güçlenen Türkiye'nin hazmedilemediğini belirten Erdoğan, "Güçlü bir Türkiye'nin neler başarabileceğini çok iyi biliyorlar. İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütleri ve ekonomik manipülasyonlar üzerinden dayatılan senaryoyu kabul etmedik etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Sayın Bahçeli'ye vakur duruşu sebebiyle teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun bugün hükümetine, devletine güvenen bir millet var, aleyhte propagandalar yapıldığı halde -huzurunuzda ben doğrusu- muhalefette Sayın Bahçeli'ye, hükümetine, devletine sahip çıkarken vakur duruşu sebebiyle de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Babamızın oğlu olsa vatan haini ise bunu hemen duyurmamız lazım"

Bazı kişilerin olay karşısındaki tavrını teröristin kimliğine ve ideolojisine bakarak belirlediğini söyleyen Erdoğan, "Babamızın oğlu olsa eğer vatan haini ise bunu bizim hemen duyurmamız lazım, bildirmemiz lazım." dedi.