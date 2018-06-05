Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ithali durduracağız. Bizim bütçemizde bir cari açık varsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ithal enerjidir." dedi.

Erdoğan, "Bize siyaset mühendislerinin değil, maden, petrol, makine mühendislerinin lazım olduğu bilinciyle insan kaynağımıza yatırım yaptık." ifadesini kullandı.

"Kömürü ülkemizin yeni milli güç kaynaklarından biri haline dönüştürmekte kararlıyız." diyen Erdoğan, "Vakit Türkiye Vakti' ile birlikte 'vakit kömür vakti' de demeye hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.