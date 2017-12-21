Erdoğan, BM'nin tarihi kararını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs tasarısının BM Genel Kurulunda kabulüne ilişkin, "Kudüs konusunda BM Genel Kuruluna sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz." dedi.

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