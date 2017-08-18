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Erdoğan: Bu konuda baş sorumlu kendisidir

18 Ağustos 2017, Cuma 14:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, "Türkiye'nin tansiyon düşürme noktasında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Eğer bu konuda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya'nın ta kendisidir. Almanya şu ana kadar kendi iç siyasi çekişmelerini sürekli olarak Türkiye ile ve diğer bazı AB ülkelerini de yanına almak suretiyle bu sürece taşımıştır. Almanya, AB müktesebatına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür." ifadelerini kullandı. 

"Çok ciddi bir mücadele veriyoruz içeride ve dışarıda"

İspanya'daki terör saldırısını da kınayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"DEAŞ ile ilgili tavrımız bizim biliyorsunuz belli. DEAŞ'ı şiddetle kınamanın ötesinde lanetliyoruz ve onlara karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz içeride ve dışarıda. Bildiğiniz gibi biz sadece Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı o bölgede etkisiz hale getirdik, ülkemizde aynı şekilde. Fakat tabii Batı maalesef DEAŞ'a karşı Türkiye'nin attığı adımları aynı kararlılıkla atmıyor. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte onlar da daha kararlı adımlar atar ve dayanışma içerisinde bu mücadeleyi birlikte sürdürürüz."

"Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki seçimlere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Almanya şu anda işte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak 'Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız' havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir."

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''Almanya'nın tek başına karar vereceği bir konu olmamalıdır"

Başbakan Yıldırım, "Biz Almanya'dan bu darbeye karışmış bulunan FETÖ mensuplarının barındırılmamasını, bunlara müsamaha gösterilmemesini, yargılanmak üzere Türkiye'ye iadesini istiyoruz. Almanya nasıl hukuk devletiyse Türkiye de bir hukuk devletidir. Hukukun içinde bunlar yargılanacak, karşılığını görecektir." dedi.

"Gümrük Birliği meselesi, Almanya'nın tek başına karar vereceği bir konu olmamalıdır"

Binali Yıldırım, "Gümrük Birliği meselesi, Almanya'nın Avrupa Birliği adına tek başına karar vereceği bir konu olmamalıdır. Almanya, 'bütün Avrupa Birliği benden sorulur' havasında, birlik adına racon kesiyor. Bu doğru değil, birliğin kurumsal yapısına, ilkelerine, usullerine uymayan bir şeydir. Bir dayatma anlamına gelir." dedi.

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AA

Etiketler: erdoğan, yıldırım, almanya
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  • Mustafa

    18.08.2017 16:15:04

    Bu ülkede sizden başka herkes bişeyler den sorumlu ama siz hicbirsey den sorumlu degilsiniz. Sağlık egitim adalet terör ekonomi hersey den şikayet cisiniz ama sorumlu değilmiş gibi davranıyorsunuz.

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