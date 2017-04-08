Erdoğan: Bu milleti Adana kebaptan mahrum edenin alnını karışlarlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum çalışmaları için gittiği Adana'daki miting sırasında Adana kebabıyla ilgili söylediği sözler gündeme oturdu.

Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleşecek olan anayasa değişikliği referandumu çalışmaları kapsamında Adana'daki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Evet çıkarsa Cumhurbaşkanı isterse lokantaları kapatabilir" sözlerini eleştirdi. Erdoğan konuşması esnasında gülerek, "Bu ülkede lokantaları kapatıp milleti Adana kebaptan mahrum edecek olanın alnını karışlarlar alnını" karşılığı verdi. Cumhurbaşkanını dinleyenler bu ifadeyi alkışlayarak karşıladı.

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